Рецидивист в федеральном розыске попался на краже продуктов в Гатчине

Сотрудники Росгвардии задержали в Гатчинском районе Ленобласти мужчину, который находился в федеральном розыске.
Правонарушитель был пойман на краже из магазина на Ленинградском шоссе в Гатчине. Он хотел вынести через кассу продукты на 2 300 рублей. При установлении личности росгвардейцы выяснили, что задержанный находится в федеральном розыске за преступления, совершенные в Калининском районе Петербурга.
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17.01.2022 44
К тому же ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за разбой, незаконное хранение наркотических средств и психотропных веществ, а также семь раз был судим за совершение краж.