Рецидивист в федеральном розыске попался на краже продуктов в Гатчине

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

Сотрудники Росгвардии задержали в Гатчинском районе Ленобласти мужчину, который находился в федеральном розыске.

Правонарушитель был пойман на краже из магазина на Ленинградском шоссе в Гатчине. Он хотел вынести через кассу продукты на 2 300 рублей. При установлении личности росгвардейцы выяснили, что задержанный находится в федеральном розыске за преступления, совершенные в Калининском районе Петербурга.

Вам будет интересно
Рецидивист в федеральном розыске попался на краже продуктов в Гатчине федеральный розыск, Ленобласть, кража, Гатчина
Смертельной поножовщиной закончилось очередное застолье в Суходолье
В Приозерском районе Ленобласти по подозрению в убийстве задержана 33-летняя жительница поселка Суходолье. По данным следствия, минувшей ночью она отдыхала в...
17.01.2022 44

К тому же ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за разбой, незаконное хранение наркотических средств и психотропных веществ, а также семь раз был судим за совершение краж.

Автор