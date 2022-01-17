В Ленобласти отказались от термина «QR-код»

Власти Ленобласти отказались от термина «QR-код» для обозначения сертификата о прохождении вакцинации против COVID-19 или перенесенном болезни. Дрозденко внес изменения в covid-постановление.

Пункт, касающийся QR-кодов, изложили в новой редакции. Теперь вместо термина QR-код используются формулировки «справка о проведенных профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции», «медицинский сертификат» и «сертификат о профилактических прививках». Речь идет о документах для вакцинированных, переболевших и тех, кто имеет медицинский отвод.

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Также в постановление включили пункт, касающийся Крещенских купаний. Участников обязали соблюдать социальную дистанцию 1,5-2 метра на открытом воздухе, в местах для переодевания на одного человека должно быть отведено четыре метра.

Ранее ivbg.ru сообщал, что Крещенские купания пройдут в ночь на 19 января. В Ленобласти, предварительно, подготовлено 28 купелей на открытых водоемах в 13 районах. В Тосненском районе решили отменить крещенские купания из-за слишком тонкого льда. За безопасность будут отвечать 600 спасаателей.