Фото: жителей Высоцка накрыла угольная крошка

В городе Высоцк Выборгского района Ленобласти снег, дома жителей и машины окрасились в черный цвет. Все из-за сильного ветра, который приносит с местного порта угольную пыль.

Кадры черного снега и не только появились у портала 47news. Местные жители к данному явлению уже привыкли. Угольную крошку приносит с порта Высоцк, где осуществляют перевалку угля.

Фото: Мария Атаева, паблик "Дежурный по Ленобласти" Фото: Мария Атаева, паблик "Дежурный по Ленобласти" Фото: Мария Атаева, паблик "Дежурный по Ленобласти" Фото: Мария Атаева, паблик "Дежурный по Ленобласти"

Такое происходит регулярно, когда дует ветер южных направлений. Летом это не очень заметно, зато хорошо видно зимой на белом снегу. Это грязь, шум когда грейфером стучат по вагонам. Мой дом находится более чем в 1 км от порта, и летом, когда окна стоят на проветривании, у меня просто чёрные подоконники, даже пришлось отмывать мебель — вся была в чёрном налёте, — рассказал местный житель Сергей.

На ситуацию отреагировал глава Высоцкого поселения Игорь Ерофеев. Он подтвердил, что источником загрязнения является порт. Как заявил чиновник, предприятие строилось без учета розы ветров, поэтому окрестности периодически заметает угольной крошкой.

Мы работаем с руководством предприятия, пишем письма. Там даже дали команду прекращать погрузку, когда сильный ветер. Но уголь складируется в кучах — его и разносит по городу, — рассказал Ерофеев.