Дикий лебедь c ноября 2021 года живет на Белом озере в Дворцовом парке Гатчины и большую часть времени проводит возле Иорданского колодца.
Сотрудники Дворцовой фермы кормят его дважды в день. А местные утки относятся к благородному гостю радушно.
«Если есть желание чем-нибудь лебедя угостить, выбирайте, пожалуйста, овсяные хлопья, мелконарезанную морковку, отварной картофель», – советуют сотрудники Дворцовой фермы
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