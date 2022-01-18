Дикий лебедь c ноября 2021 года живет на Белом озере в Дворцовом парке Гатчины и большую часть времени проводит возле Иорданского колодца.

Сотрудники Дворцовой фермы кормят его дважды в день. А местные утки относятся к благородному гостю радушно.

«Если есть желание чем-нибудь лебедя угостить, выбирайте, пожалуйста, овсяные хлопья, мелконарезанную морковку, отварной картофель», – советуют сотрудники Дворцовой фермы