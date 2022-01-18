Роботы-доставщики начнут развозить еду в Мурино

Как сообщал ivbg.ru, в Мурино роботы «Яндекса» доставляли еду еще летом 2021 года. Но полноценно проект запустили сейчас.

Проект был отложен с целью модернизации роботов для работы зимой.

«С завтрашнего дня мы запускаем доставку роботами в городе Мурино. Возможность воспользоваться этой услугой для каждого конкретного адреса можно будет уточнить в приложении Яндекс Go», – сообщили в «Яндексе»

Роботы защищены от краж и вандалов с помощью устройств и своей в десятки килограммов. Крышка и корпус прочные. Открыть робота сможет только человек, сделавший заказ. О попытках манипуляции с роботом станет известно оператору в режиме реального времени.