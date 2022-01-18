Роботы-доставщики начнут развозить еду в Мурино

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

Как сообщал ivbg.ru, в Мурино роботы «Яндекса» доставляли еду еще летом 2021 года. Но полноценно проект запустили сейчас.

ровер-1

Проект был отложен с целью модернизации роботов для работы зимой.

«С завтрашнего дня мы запускаем доставку роботами в городе Мурино. Возможность воспользоваться этой услугой для каждого конкретного адреса можно будет уточнить в приложении Яндекс Go», – сообщили в «Яндексе»

Роботы защищены от краж и вандалов с помощью устройств и своей в десятки килограммов. Крышка и корпус прочные. Открыть робота сможет только человек, сделавший заказ. О попытках манипуляции с роботом станет известно оператору в режиме реального времени.

Вам будет интересно
Роботы-доставщики начнут развозить еду в Мурино яндекс, Мурино, Ленинградская область
Магазины Петербурга присоединились к бойкоту QR-кодов
Количество недовольных введением QR-кодов в Санкт-Петербурге растет. Число организаций, бойкотирующих систему, уже достигло 63.   В списке: йога-студии, оздоровительный центр, бильярдный...
09.01.2022 1550
Автор