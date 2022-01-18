Под Тихвином волки вновь растерзали собаку

В Тихвинском районе Ленобласти волки вновь растерзали собаку у жилых домов.

От животного осталась только задняя лапа. Фотография были сделаны сегодня утром, 18 января, и опубликованы в паблике «Подслушано Тихвин».

Комитет по животному миру Ленобласти уже отреагировали на фотографию и пообещал проверить информацию. А также сообщил, что на прилегающих к месту выхода волков охотничьих угодьях на минувшей неделе было добыто три волка.

Местных жителей призвали быть внимательными и не оставлять домашних животных без присмотра. Также рекомендуется не прикармливать бродячих собак на территории частных домовладений — именно они привлекают волков и становятся их легкой добычей.

В Ленобласти за четыре месяца в рамках любительской и спортивной охоты было добыто 46 волков. Сезон еще не закрыт, охота продолжается.