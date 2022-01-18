С начала года на дорогах Ленобласти пострадали 42 человека, в том числе 19 детей

В Ленобласти за 17 дней января произошло 13 дорожно-транспортах происшествий, участниками которых в общей сложности стали 27 автомобилей.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД, в этих авариях погибли четыре человека, еще 42 получили различные травмы, в том числе 19 детей.

Все ДТП произошли по вине водителей. В семи случаях причиной аварии стал выезд на встречную полосу. В оставшихся — нарушения скоростного режима или несоответствие скорости конкретным дорожным условиям.

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Автомобилистам напомнили, что при обгоне важно учитывать не только скорость разгона и расстояние до встречного транспорта, но и состояние дороги вместе с плотностью попутного потока.