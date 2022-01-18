В Ленобласти за год ввели 3,5 млн квадратных метров жилья

В Ленобласти за 2021 год введено 3,5 млн квадратных метров жилья, из которых большая часть пришлась на сектор индивидуального жилищного строительства.

«К концу декабря показатель ИЖС достиг 2,282 млн м2. В то же время объем ввода многоквартирного жилья составил 1,283 млн. м2. На одного жителя субъекта приходилось более 1,8 м2 вводимого жилья», — рассказал зампред правительства Ленобласти Евгений Барановский.

В целом стройкомплекс Ленобласти на «отлично» справился с выполнением плановых показателей Минстроя. Также в минувшем году выросло количество застройщиков, работающих со счетами эскроу, — на 65%. В перспективе новая система позволит полностью закрыть проблему обманутых дольщиков.

Сегодня в регионе 79 застройщиков строит 576 многоквартирных домов, общей жилой площадью 6,5 миллионов квадратных метров. Строительство жилья сопровождается в области масштабным возведением объектов социальной инфраструктуры.