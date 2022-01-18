В Ленобласти благоустроят 90 общественных пространств

Также планируется привести в порядок более 30 дворов.

В Ленобласти уже этой весной начнется благоустройство сразу 77 общественных пространств в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Еще пять территорий обновят по региональной программе. В общей сложности в этом году в регионе планируется преобразить 90 общественных и 33 дворовых территорий.

В этом году работы по благоустройству, в частности, пройдут в Луге, Светогорске, Лодейном Поле, Тихвине и Коммунаре. На эти цели направлено 1,6 млрд рублей. Также подрядчикам предстоит завершить благоустройство в Ивангороде, Киришах и Гатчине.

Всего в Ленобласти в 2021 году по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» благоустроили 77 парков, скверов, площадей, набережных, многофункциональных спортивных и детских площадок.