В двух больницах Приозерского района отремонтировали кабинеты флюорографии

В Сосновской и Кузнечненской больницах Приозерского района Ленобласти завершился капитальный ремонт кабинетов флюорографии.

Также там заменили устаревшее оборудования на новое. В Сосновском поселении это проблема ощущалась особенно остро: последние полгода флюорограф был вовсе сломан, помощь оказывалась с привлечением мобильной бригады.

Все медтехнику приобрел комитет по здравоохранению Ленобласти. В региональные медучреждения направили 24 аппарата УЗИ, 91 комплект оборудования для физиотерапии, рентген-аппарат и две установки для стоматологий.

Как уже ранее писал ivbg.ru, в операционных Ленобласти установили новые аппараты ИВЛ стоимостью 4,6 млн рублей каждый. Также в отделении лучевой диагностики ЛОКОД в Кузьмолово появились два новых аппарата для компьютерной томографии.