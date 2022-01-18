В Гатчине спасли чайку с рыболовным крючком в клюве

Автор: Гузель Галимова
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Травмированную птицу заметили жительница Гатчинского района в одном из парков – в ее клюве застрял шестисантиметровой рыболовный крючок. На помощь ей пришел местный орнитолог.

Он нагнал на берегу ослабшую птицу и отнес в офис. Чайка несколько дней не могла питаться – она хватала еду в клюв, но не могла проглотить. Птица была обречена на медленную гибель, пояснил орнитолог.

В Гатчине спасли чайку с рыболовным крючком в клюве Чайка, спасение, орнитолог, Ленобласть, крючок, Гатчинский район, Гатчина
В Гатчине спасли чайку с рыболовным крючком в клюве Чайка, спасение, орнитолог, Ленобласть, крючок, Гатчинский район, Гатчина
В Гатчине спасли чайку с рыболовным крючком в клюве Чайка, спасение, орнитолог, Ленобласть, крючок, Гатчинский район, Гатчина
Фото: "Подслушано Гатчина", ВК

После отлова чайке провели небольшую операцию: крючок подрезали кусачками и извлекли из клюва. После чего птица отдохнула, попила воды и улетела на волю.

По прогнозам орнитолога, с чайкой все будет хорошо. На восстановление после подобной травмы у птиц уходит от нескольких часов до пары дней.

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