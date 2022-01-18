Более 200 пьяных водителей поймали в Петербурге и Ленобласти в выходные

В минувшие выходные в Петербурге и Ленобласти прошли рейды «Нетрезвый водитель».

Инспекторы ГИБДД задержали 227 водителей в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, 16 из которых уже привлекались к ответственности за «пьяную» езду. В отношении этих водителей возбуждены уголовные дела.

Управление ГИБДД по Петербургу и Ленобласти напоминает, что за “пьяную езду” предусмотрен штраф в 30 тысяч рублей с лишением водительских прав на срок от полутора до двух лет.

Ранее ivbg.ru сообщал, что с начала года на дорогах Ленобласти пострадали 42 человека, в том числе 19 детей.