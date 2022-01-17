Россиян с видом на жительство не пустили на поезд в Финляндию

Пассажиры «Allegro», пытавшиеся попасть из Петербурга в Хельсинки, не смогли сесть на поезд из-за проблем с документами. В частности, перевозчик требовал у них дополнительный тест на коронавирус.

Как стало известно финскому изданию Yle, несколько человек не смогли вернуться в Финляндию из-за отказа сотрудников перевозчика в посадке. В самой компании заявили, что им известно только об одном отдельном случае, когда пассажиров не пустили в поезд — и то по ошибке и заверили, что инцидент уже разрешили.

Наши иностранные коллеги решили разобраться в случившемся в своем большем материале. Так, своей историей порталу поделился Дмитрий Курносов, который 11 января не смог уехать из Петербурга в Финляндию. По его словам, сотрудница перевозчика не пустила мужчину на рейс из-за якобы отсутствия результатов тестирования на Covid-19.

Сотрудница «VR» отказала в посадке почти десятку постоянных жителей Финляндии. По ее мнению, от прохождения теста освобождены только финские граждане. При этом она ссылалась на некие «внутренние правила VR», которых нет на сайте компании. Никакой помощи пассажирам VR не предложила, хотя некоторые из них приехали из других городов России, а следующий поезд был только на следующий день, – поделился Дмитрий.

При этом, с помощью сотрудников РЖД ему и еще пятерым пассажирам выдали другие билеты на следующий поезд «Allegro» на утро 12 января. По словам Дмитрия, они свободно прошли контроль на въезде в республику, несмотря на отсутствие тестов, из-за которых ранее он не попал на поезд.

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В подобной ситуации оказался и Бен Хецуриани, также пытавшийся уехать на «Allegro» в Финляндию. Несмотря на наличие сертификата о вакцинации и перенесенном вирусе, его не пустили на рейс.

В компании-перевозчике «VR» оправдывают данные инциденты постоянным изменением правил въезда в Финляндию:

Для посадки всем пассажирам необходима ковидная справка, а с момента запуска движения правила въезда в Финляндию периодически меняются.

Директор по российско-финляндским пассажирском перевозкам Виктория Хурри рассказала, что именно нужно, чтобы не оказаться в подобной ситуации. В частности, какие документы нужны для посадки в «Allegro», если пассажир едет из России в Финляндию.

Так, для посещения страны необходим ковид-паспорт ЕС. Иначе говоря — свидетельство о вакцинации европейской вакциной или цифровой сертификат ЕС о перенесенном Covid-19 (российский Спутник V ВОЗ до сих пор не признал).

От граждан России требуется тест, пройденный не позже чем за 48 часов до поездки. Однако если россиянин проживает в Финляндии на основании ВНЖ или приезжает по важной причине, то дополнительный тест не нужен.