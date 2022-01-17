Россиян с видом на жительство не пустили на поезд в Финляндию

Пассажиры «Allegro», пытавшиеся попасть из Петербурга в Хельсинки, не смогли сесть на поезд из-за проблем с документами. В частности, перевозчик требовал у них дополнительный тест на коронавирус.
Как стало известно финскому изданию Yle, несколько человек не смогли вернуться в Финляндию из-за отказа сотрудников перевозчика в посадке. В самой компании заявили, что им известно только об одном отдельном случае, когда пассажиров не пустили в поезд — и то по ошибке и заверили, что инцидент уже разрешили.
Наши иностранные коллеги решили разобраться в случившемся в своем большем материале. Так, своей историей порталу поделился Дмитрий Курносов, который 11 января не смог уехать из Петербурга в Финляндию. По его словам, сотрудница перевозчика не пустила мужчину на рейс из-за якобы отсутствия результатов тестирования на Covid-19.
При этом, с помощью сотрудников РЖД ему и еще пятерым пассажирам выдали другие билеты на следующий поезд «Allegro» на утро 12 января. По словам Дмитрия, они свободно прошли контроль на въезде в республику, несмотря на отсутствие тестов, из-за которых ранее он не попал на поезд.
В подобной ситуации оказался и Бен Хецуриани, также пытавшийся уехать на «Allegro» в Финляндию. Несмотря на наличие сертификата о вакцинации и перенесенном вирусе, его не пустили на рейс.
В компании-перевозчике «VR» оправдывают данные инциденты постоянным изменением правил въезда в Финляндию:
Директор по российско-финляндским пассажирском перевозкам Виктория Хурри рассказала, что именно нужно, чтобы не оказаться в подобной ситуации. В частности, какие документы нужны для посадки в «Allegro», если пассажир едет из России в Финляндию.
Так, для посещения страны необходим ковид-паспорт ЕС. Иначе говоря — свидетельство о вакцинации европейской вакциной или цифровой сертификат ЕС о перенесенном Covid-19 (российский Спутник V ВОЗ до сих пор не признал).
От граждан России требуется тест, пройденный не позже чем за 48 часов до поездки. Однако если россиянин проживает в Финляндии на основании ВНЖ или приезжает по важной причине, то дополнительный тест не нужен.
Также въезд возможен на основании свидетельства о перенесенном заболевании или непросроченного теста ПЦР или на антитела, пройденного не позже, чем за 72 часа до посадки.