Александр Дрозденко поучаствовал в крещенских купаниях

Глава 47-го региона традиционно окунулся в прорубь в честь христианского праздника Крещение Господне.
Об этом губернатор Ленобласти рассказал в своем Instagram вечером, 18 января. В публикации Александр Дрозденко поздравил православных жителей и гостей региона с одним из главных христианских праздников. В коротком обращении глава области пожелал им «мира и добра».
Александр Дрозденко зашел в прорубь в форме креста, перекрестился и трижды окунулся в воду, как и полагается при крещенских купаниях.
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17.01.2022 127