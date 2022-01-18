Александр Дрозденко поучаствовал в крещенских купаниях

Автор: Анастасия Щербакова
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Глава 47-го региона традиционно окунулся в прорубь в честь христианского праздника Крещение Господне. 

Об этом губернатор Ленобласти рассказал в своем Instagram вечером, 18 января. В публикации Александр Дрозденко поздравил православных жителей и гостей региона с  одним из главных христианских праздников. В коротком обращении глава области пожелал им «мира и добра».

Александр Дрозденко зашел в прорубь в форме креста, перекрестился и трижды окунулся в воду, как и полагается при крещенских купаниях.

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