Александр Дрозденко поучаствовал в крещенских купаниях

Глава 47-го региона традиционно окунулся в прорубь в честь христианского праздника Крещение Господне.

Об этом губернатор Ленобласти рассказал в своем Instagram вечером, 18 января. В публикации Александр Дрозденко поздравил православных жителей и гостей региона с одним из главных христианских праздников. В коротком обращении глава области пожелал им «мира и добра».

Александр Дрозденко зашел в прорубь в форме креста, перекрестился и трижды окунулся в воду, как и полагается при крещенских купаниях.