Крещенские купания 2022 года: как прошли окунания в воду — фото и видео

Автор: Маргарита Константинова
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Вчера, 18 января, по всей России, в том числе в Петербурге и Ленобласти начались крещенские купания. Наглядно показываем, как приходили первые окунания в 2022 году. 

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18.01.2022 192

Санкт-Петербург

 

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Выборг

 

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Гатчина 

 

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Кировский район

 

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