Вчера, 18 января, по всей России, в том числе в Петербурге и Ленобласти начались крещенские купания. Наглядно показываем, как приходили первые окунания в 2022 году.
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Сегодня, 18 января, в нескольких районах Ленобласти начнутся крещенские купания. Редакция ivbg.ru связалась с жительницей Выборга Наталией Решетниковой, участвующей в...
18.01.2022 192
Санкт-Петербург
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Выборг
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Гатчина
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Кировский район
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