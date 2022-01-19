Вчера, 18 января, по всей России, в том числе в Петербурге и Ленобласти начались крещенские купания. Наглядно показываем, как приходили первые окунания в 2022 году.

Вам будет интересно Как правильно окунаться в крещенские купания: советы выборгской моржини Сегодня, 18 января, в нескольких районах Ленобласти начнутся крещенские купания. Редакция ivbg.ru связалась с жительницей Выборга Наталией Решетниковой, участвующей в... 18.01.2022 192

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