Теперь россиянам надо бы приготовься к подорожанию всего и разных сферах, плюс ожидается новый кризис.

Индекс Московской Биржи за последние сутки упал больше чем на 5,5% и дальше продолжает снижаться. Последний раз такое резкое падение было в начале 2020 года.

Вслед за падением Биржи стремительно пробивают дно крупнейшие компании в России. Так, акции Сбербанка упали на 9%, «Норникеля» и «Газпрома» — почти на 7% с момента начала торгов, «Аэрофлота» — на 6,5%.

Что-же так сильно повлияло на падение Биржи. Аналитики утверждают, что на наш рынок оказали влияние переговоры России с США и НАТО, а также вывоз семей российских дипломатов с Украины.