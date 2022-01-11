Экономист призвал не стыдиться введения продуктовых карточек

По мнению специалиста, подобная практика существует во многих странах.

Рост цен на продукты в России может привести к необходимости введения продуктовых карточек, заявил экономист, научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг.

«Что касается потребительских цен, если их рост продолжится или ускорится, то правительство вынуждено будет либо начать субсидировать производство наиболее важных продуктов, либо наступит необходимость вводить в России продуктовые карточки», – сказал он «РИА Новости».

При этом он призвал не стыдиться подобного инструмента: аналогичные практики существуют во многих странах, в том числе с развитой, устойчивой экономикой.

«

У нас просто к ним несколько иное отношение. В сознании россиян продуктовая карточка – это позор», – добавил экономист.

Тем временем в Ленобласти выросли в цене практически все типы мяса и субпродукты из него. Подешевела только свинина. Также продолжают дорожать популярные овощи.