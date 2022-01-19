В Свердловской области с 20 января отменят COVID-сертификаты

Власти Свердловской области планируют с 20 января отменить QR-коды для посещения общественных мест. Распоряжение подписал губернатор Евгений Куйвашев.

— Губернатор Свердловской области подписал постановление, в соответствии с которым будет сокращен перечень учреждений, для входа в которые требуется QR-код или заменяющий его медицинский документ. Под исключение попадают базы отдыха и государственные учреждения, – говорится в сообщении оперативного штаба региона.

QR-коды потребуются, чтобы войти в государственные органы и органы местного самоуправления, госучреждения Свердловской области и муниципальные учреждения, которые осуществляют материально-техническое и социально-бытовое обеспечение деятельности органов власти. Государственным и муниципальным учреждениям порекомендовали перевести 30% сотрудников на удаленную работу. Под исключение попали медицинские и образовательные организации, пожарно-технические учреждения и организации социального обслуживания.

Глава региона запретил посещать развлекательные мероприятия с очным присутствием при оказании услуг общественного питания. Запрещено проводить концерты вне специально отведенных для этого мест. Также с 27 января в Свердловской области запретят ночную работу ресторанов и кафе.