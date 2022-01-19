Фото: снежные фигуры появились в исправительных колониях Ленобласти

Автор: Гузель Галимова
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В учреждениях ФСИН по Петербургу и Ленобласти прошел конкурс снежных фигур.

Идеи для фигур заключенные выбирали самостоятельно. Самым популярным героем стал символ наступившего года — тигр, конкуренцию по популярности ему составили лишь фигуры Деда Мороза и Снегурочки. Кроме того территории колоний украсили снежные фигуры персонажей из сказок и мультфильмов.

Фото: снежные фигуры появились в исправительных колониях Ленобласти УФСИН по Петербургу и Ленобласти, снежные фигуры, исправительная колония, заключенные
Фото: снежные фигуры появились в исправительных колониях Ленобласти УФСИН по Петербургу и Ленобласти, снежные фигуры, исправительная колония, заключенные
Фото: снежные фигуры появились в исправительных колониях Ленобласти УФСИН по Петербургу и Ленобласти, снежные фигуры, исправительная колония, заключенные
Фото пресс-службы УФСИН РФ по Петербургу и Ленобласти
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Фото: снежные фигуры появились в исправительных колониях Ленобласти УФСИН по Петербургу и Ленобласти, снежные фигуры, исправительная колония, заключенные
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20.12.2021 372
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