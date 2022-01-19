Фото: снежные фигуры появились в исправительных колониях Ленобласти

В учреждениях ФСИН по Петербургу и Ленобласти прошел конкурс снежных фигур.

Идеи для фигур заключенные выбирали самостоятельно. Самым популярным героем стал символ наступившего года — тигр, конкуренцию по популярности ему составили лишь фигуры Деда Мороза и Снегурочки. Кроме того территории колоний украсили снежные фигуры персонажей из сказок и мультфильмов.

Фото пресс-службы УФСИН РФ по Петербургу и Ленобласти