Фото: снежные фигуры появились в исправительных колониях Ленобласти

В учреждениях ФСИН по Петербургу и Ленобласти прошел конкурс снежных фигур.
Идеи для фигур заключенные выбирали самостоятельно. Самым популярным героем стал символ наступившего года — тигр, конкуренцию по популярности ему составили лишь фигуры Деда Мороза и Снегурочки. Кроме того территории колоний украсили снежные фигуры персонажей из сказок и мультфильмов.
Фото пресс-службы УФСИН РФ по Петербургу и Ленобласти
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20.12.2021 372