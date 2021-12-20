Заключенных Петербурга и Ленобласти покормят на 21 млн рублей

На сайте госзакупок проведут аукционы на закупку продуктов питания для отбывающих наказание в исправительных учреждениях Петербурга и Ленинградской области.

Об этом 20 декабря пишет ФедералПресс.

Так, закупка каждого из продуктов будет проводиться отдельным аукционом. После предоставления подрядчиками необходимых позиций, их распределят по исправительным колониям (ИК) и СИЗО Петербурга и Ленобласти.

Капусты 100 тыс. кг, сахара 75 тыс. кг, сухого киселя 28 тыс. кг, лука 70 тыс. кг, моркови 50 тыс. кг, сушеных фруктов 12,5 тыс. кг, свеклы 50 тыс. кг, дрожжей 5,5 тыс. кг, – указано в техзадании.

Также на портале госзакупок рассчитана стоимость каждой позиции. На закупку капусты планируется потратить 4,4 млн рублей, сахара – 4,5 млн рублей, киселя – 3,2 млн рублей, лука – 2,4 млн рублей, моркови – 1,8 млн рублей, фруктов сушеных – 1,7 млн рублей, свеклы – 2 млн рублей, дрожжей – 1,4 млн рублей.