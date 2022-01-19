В Ленобласти от коронавируса вакцинировалось почти миллион человек

В Ленобласти на сегодняшний день, 19 января, более 981 тысячи жителей поставили хотя бы один компонент вакцины от Covid-19.

Полностью вакцинацию прошли 934 958 человека, то есть 95,3% от общего числа вакцинированных. В том числе повторно сделали прививку 120 693 человека. Всего с начала пандемии в Ленобласть было поставлено 1 414 191 комплекта вакцины от коронавируса.

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В настоящее время в регионе развернуто 1889 коек для пациентов с коронавирусом и пневмонией, из них занято – 1 341, в том числе к аппарату ИВЛ подключены 35 человек.

За последние сутки COVID-19 подтвердился у 329 человек, привитых среди них нет.