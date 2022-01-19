В «Туутари-Парк» пройдет Всероссийский фестиваль дворовых видов спорта

VI фестиваль «Русская зима» пройдет 26 февраля в Центре активного отдыха «Туутари-Парк» в Ломоносовском районе.

На совещании оргкомитета фестиваля приняли решение сделать открытие ещё более зрелищным — без долгих вступлений, но с впечатляющей культурной программой.

Участниками турнира станут победители муниципальных соревнований Лиги школьного спорта из всех муниципальных районов Ленинградской области.

Отметим, что участие в фестивале в 2020 году в Мистолово приняли более 350 человек. Во время фестиваля проходили соревнования по хоккею с мячом в валенках, сноуборду и по горнолыжному спорту, товарищеские встречи и футбол на снегу. В рамках конференции «Детский спорт» были награждены 25 лучших дворовых тренеров страны. В в 2021 году фестиваль прошел в Гатчине.