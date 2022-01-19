Депутаты Ленобласти помогут сохранить уникальную природу Соснового Бора

Постоянная комиссия по законности и правопорядку Законодательного собрания Ленобласти поддержала просьбу сосновоборских депутатов о дополнительных мерах охраны местного ландшафта.

Как рассказали в пресс-службе ЗакСобрания Ленобласти, на рассмотрение постоянной комиссии под председательством Олега Петрова («Единая Россия») был вынесен проект областного закона «О внесении изменений в областной закон «Об административных правонарушениях». Представитель Сосновоборского городского округа объяснил суть обращения, вынесенного по многочисленным просьбам горожан. На подступах к прибрежной зоне практически вдоль всего берега Финского залива возвышаются покрытые соснами высокие древние дюны, как считается, имеющие еще доледниковое происхождение. Весной и летом эти места подвергаются экспансии со стороны жителей Санкт-Петербурга и области. Несмотря на то, что территория носит статус парка, здесь разбивают палатки, портят деревья, оставляют после себя мусор, жгут костры, что категорически запрещено правилами пожарной безопасности.

Вынесенным на заседание комиссии законопроектом предлагается дополнить областной закон от 2 июля 2003 года № 47-оз «Об административных правонарушениях» новой статьей 4.8-1, предусмотрев административную ответственность за установку на территориях муниципальных садов и парков палаток, шатров и тентов вне специально отведенных и оборудованных мест. Предусмотрены следующие размеры штрафов: на граждан в размере от трех до пяти тысяч рублей; на должностных лиц — от десяти до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц — от тридцати до пятидесяти тысяч рублей. Полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных данной статьей, предлагается наделить должностных лиц органов местного самоуправления.

Несмотря на ряд юридико-технических недочетов, депутатами было решено рекомендовать Законодательному собранию Ленинградской области принять законопроект на ближайшем заседании в первом чтении.

Второе обращение сосновоборцев также было вызвано заботой о местной природе. Совет депутатов Сосновоборского городского округа выступил с инициативой проекта областного закона «О внесении изменений в статью 4.9 областного закона «Об административных правонарушениях», чтобы спасти уникальный природный ландшафт парка от отдыхающих на квадроциклах, которые серьезно портят прибрежную полосу.

Принятие данного законопроекта позволит устранить противоречие между Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и законом Ленинградской области об административных правонарушениях при рассмотрении административных дел о размещении механических транспортных средств на территориях, занятых зелеными насаждениями, если данные территории отнесены Водным кодексом Российской Федерации к территориям охранных зон водных объектов.

В результате обсуждения законотворцы приняли решение рекомендовать ЗакСобранию принять проект сразу в трех чтениях.