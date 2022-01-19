Египет с 22 января ужесточает правила въезда для российских туристов

С 22 января в Египте вступают в силу новые правила въезда: при отсутствии сертификата о вакцинации или отрицательного теста на коронавирус въезжающим грозит карантин.

По прибытии в Египет пассажирам потребуется предъявить сертификат о вакцинации от COVID-19, причем с момента введения последней дозы должно пройти не меньше двух полных недель. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее распоряжение Минздрава страны.

В стране признают российский Спутник V. Также подойдет полученный не позже чем за 72 часа отрицательный результат одного из трех тестов: ПЦР-теста, экспресс-теста или так называемого ID NOW. Данные требования не распространяются на детей младше 12 лет.

Если указанные документы не соответствуют принятым в Египте правилам, то туристу придется пройти тестирование на COVID-19 в аэропорту. Если результат окажется положительным, то человек будет вынужден вернуться в страну вылета. При этом в курортных городах, в частности в Шарм-эш-Шейхе, Хургаде и Луксоре данное требования мягче: при обнаружении у человека коронавируса он может остаться в своем отеле на карантин, который заканчивается спустя пять дней в случае отрицательного теста на коронавирус.