В ВОЗ предложили отменить запрет на международные поездки

Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по ЧС, связанной с COVID-19, рекомендовал мировому сообществу отменить или ослабить ограничения на международные поездки.

В среду, 19 января, в Женеве комитет ВОЗ констатировал неэффективность ограничений на международные поездки, что показала попытка помешать трансграничному распространению «омикрона» путем запретов на транспортное сообщение.

Эксперты подчеркнули, что нужно «отменить или ослабить» такие антикоронавирусные меры, так как они не приносят пользу и продолжают способствовать экономическому и социальному стрессу, который переживают страны.

Требования к пассажирам носить маски, предоставлять ПЦР-тесты или сертификаты вакцинации «должны быть основаны на оценке риска» и не создавать «финансового бремени» для путешественников, считают в ВОЗ.

Также, в комитете отметили, что не следует «требовать доказательства вакцинации против COVID-19 при международных поездках в качестве единственного средства или условия», чтобы въехать в страну. Эксперты пояснили, что доступ к вакцинам в мире остается ограниченным, а их распределение является неравным.

Комитет призвал государства «в контексте международных поездок» признать все вакцины, которые одобрены ВОЗ, а также «проводить эпидемиологические расследования» в отношении случаев передачи COVID-19 от животных человеку и от человека животным.

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На своем 10-м заседании, которое проходило 13 января, комитет пришел к выводу, что коронавирус по-прежнему представляет собой ЧС для здравоохранения, вызывающую обеспокоенность в международном масштабе. Гендиректор ВОЗ согласился с этой рекомендацией.