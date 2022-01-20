В Госдуму внесут законопроект о полном запрете вейпов

В Госдуме подготовили законопроект о полном запрете продажи электронных сигарет и никотинсодержащих жидкостей. Поправки в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» намерена внести ЛДПР.

«Курение вейпов негативно влияет на здоровье в целом, а в пандемию это особенно опасно — и риск тяжелого течения болезни при инфекции выше, и поражение легких сильнее. Вносим в Госдуму законопроект ЛДПР, направленный на запрет продажи вейпов на всей территории России», — написал замруководителя фракции Ярослав Нилов в своем telegram-канале.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, в 2020 году в России продали электронных сигарет на 47 млрд рублей, а объем их нелегального оборота в рунете составил 6,5 млн рублей. Особую популярность вейпы приобрели среди молодежи. К 2023 году продажи вейпов могут увеличиться в пять раз. Авторы законопроекта также напомнили о полном запрете на продажу электронных сигарет в таких странах, как Индия, Сингапур, Малайзия, Австралия, Бразилия и Норвегия.

К слову, в конце 2021 года после курения вейпа скончалась 17-летняя студентка колледжа в Луге.