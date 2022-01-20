Названы самые популярные внедорожники у жителей Петербурга и Ленобласти

Аналитики портала «Авито Авто» выяснили, какие внедорожники с пробегом являются самыми популярными у жителей Ленобласти и Петербурга.

Отмечается, что в 2021 году продажи б/у автомобилей выросли на 7,2%. Средняя цена на внедорожник составила 990 тысяч рублей.

Самой востребованной стала модель Volkswagen Tiguan, которая подорожала за год на 37,5%, до 1,099 млн рублей. На второй строчке — Mitsubishi Outlander, который стоит еще на 100 тыс. дороже. Тройку замыкает Renault Duster, это авто стоит в среднем 739 тысяч рублей.

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Также популярностью пользовались Nissan Qashqai и Nissan X-Trail, за который придется отдать 950 тыс. рублей.