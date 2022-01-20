Три спортсмена из Ленобласти представят Россию на Олимпиаде в Пекине

Ленинградские чемпионы представят Россию в составе сборной команды по санному спорту и по фристайлу

XXIV Зимние Олимпийские игры пройдут в столице Китая с 4 по 20 февраля 2022 года. От 47 региона в состав сборной команды России по санному спорту в дисциплине одноместные сани вошли два атлета из Ломоносовского — Семен Павличенко и Александр Горбацевич. Также в команду по фристайлу в дисциплине ски-кросс вошла Наталья Шерина.

Отметим, что Павличенко впервые в карьере стал обладателем «Большого хрустального глобуса». Семён дважды становился чемпионом мира (2015 и 2019 в командных соревнованиях) и пять раз чемпионом Европы.