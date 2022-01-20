Россиянам сообщили, почему 30 лет стажа дают пенсию всего в 10 тысяч рублей

Россиянам рассказали, почему они получают пенсию всего лишь около десяти тысяч рублей при том, что работают десятилетиями.

Согласно заявлению эксперта Анастасии Киреевой, проблема в законодательных нормах. Так, сейчас размер пенсии зависит даже не от того, сколько человек работал, а от того, сколько пенсионных баллов у него накоплено.

Баллы же начисляют за счёт взносов от работодателей. Таким образом, если официальная зарплата у гражданина была маленькой, то и взносов было мало, что, в свою очередь, означает и небольшую пенсию. В итоге выходит так, что даже если человек и отработал 30-40 лет, то на его пенсию прожить нельзя.

Эксперт рекомендует регулярно проверять баланс на сайте ПФР и предпринимать меры в случае необходимости. Также она отметила, что сейчас работающие пенсионеры не получают индексацию пенсии. Но после увольнения прибавка начисляется за все годы. Если затем снова трудоустроиться, то пенсия останется повышенной.