Терапевт рассказал, какая маска хуже всего защищает от «Омикрона»

Эффективную защиту от ковида обеспечивают респираторы второго класса.

По сообщению врача-терапевта Алексея Водовозова, тканевые и обычные медицинские маски плохо защищают от заражения «омикроном».

По словам специалиста, для предыдущих вариантов ковида тканевые маски были более-менее актуальны, но затем они начали демонстрировать плохую фильтрацию. Также тканевая маска намного хуже обычной медицинской.

По мнению Водовозова, для защиты от нового варианта ковида следует носить правильные маски. Медицинская маска также неэффективна, так как она прилегает негерметично. Ношение двух медицинских масок уменьшает риск инфицирования, но затрудняет дыхание, также их нужно часто менять.

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Врач рекомендует для эффективной защиты от ковида носить респираторы второго класса. Также он напомнил о важности соблюдения других мер: социальной дистанции, обработки рук антисептиком, вакцинации.