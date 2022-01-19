Доктор Мясников рассказал, что нельзя делать при «омикроне»

Телеведущий Александр Мясников поделился с россиянами, чего не стоит делать при заболевании новым штаммом коронавируса «омикрон».

Советы популярный ведущий и доктор дал в своем Telegram-канале 19 января.

Так, Мясников предостерегает россиян при любом течении вируса от приема антибиотиков, стероидных гормонов и кроверазжижающих препаратов. Такие лекарства должны назначаться только врачом.

Также доктор заявил о важности помнить, что Covid-19 уже не уйдет. Вирус будет постоянно мутировать, поэтому единственным спасением может стать только вакцинация.

Главное запомните: «ковид» уже никуда не уйдёт. Регулярно будут появляться новые и новые штаммы. Год, прошедший с начала вакцинации от «ковид» нам показывает: мы четко видим, что при всех штаммах вакцина спасает жизни! Вакцинируйтесь и вовремя ревакцинируйтесь — это в Ваших жизненных интересах!, — призвал Александр Мясников.