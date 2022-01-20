Госдума единогласно приняла закон об индексации пенсий

Госдума России приняла закон об индексировании пенсии на 8,6%.

Депутаты ГД единогласно одобрили инициативу во втором и третьем чтении. Об этом стало известно в четверг, 20 января.

Закон был принят по поручению главы государства, который заявил, что пенсии должны быть проиндексированы с учетом уровня инфляции, и превышать его.

Неработающим пенсионерам нужно оказать поддержку, и компенсировать расходы в связи с ростом цен на продукты, отметили в Госдуме. Также, по словам вице-спикера ГД России Ирины Яровой, тем, кто уже получил январские пенсии, выплаты будут доиндексированы.

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Таким образом, средняя пенсия составит почти 19 тысяч рублей (18 984 рубля).