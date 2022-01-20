В Глинке пьяный с ружьем устроил стрельбу на улице – фото

В Тосненском районе Ленобласти во время патрулирования улиц в деревне Глинка росгвардейцы заметили изрядно подвыпившего мужчину, который держал в руках ружье.

Вскоре к ним подошла местная жительница, которая рассказала, что несколько минут назад слышала звуки выстрелов. Неподалеку от места задержания росгвардейцы нашли разбитый фонарь. Предположительно, по нему и стрелял хулиган. Рядом на земле лежали две стреляные гильзы, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Фото: пресс-служба УВО ВНГ РФ по Петербургу и Ленобласти

Любителя пострелять доставили в отделение полиции. У него изъято гладкоствольное ружье ATA Pegasus Plastic. Оружием он владеет на законных основаниях.