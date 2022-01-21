Житель Ленобласти победил в конкурсе «Волонтер – Дед Мороз года»

Василий Бугров из Всеволожского района победил в конкурсе «Волонтер – Дед Мороз года» в том числе из-за благотворительности.

Перед Новым годом Василий Бугров собрал подарки для воспитанников домов-интернатов Ленинградской, Новгородской и Псковской областей, а также для Республики Карелия. Ему удалось исполнить мечты 700 детей.

Также Василий Бугров навестил маленьких жителей Всеволожска и поселка Толмачево Лужского района. Ездил с подарками в поселок Подберезье Новгородской области, в псковский город Пожеривицы и в карельский Олонце.