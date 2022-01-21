Житель Ленобласти победил в конкурсе «Волонтер – Дед Мороз года»

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

Василий Бугров из Всеволожского района победил в конкурсе «Волонтер – Дед Мороз года» в том числе из-за благотворительности.

199390
Фото: lenobl.ru

Перед Новым годом Василий Бугров собрал подарки для воспитанников домов-интернатов Ленинградской, Новгородской и Псковской областей, а также для Республики Карелия. Ему удалось исполнить мечты 700 детей.

Также Василий Бугров навестил маленьких жителей Всеволожска и поселка Толмачево Лужского района. Ездил с подарками в поселок Подберезье Новгородской области, в псковский город Пожеривицы и в карельский Олонце.

Вам будет интересно
Житель Ленобласти победил в конкурсе «Волонтер – Дед Мороз года» Ленинградская область, Всеволожский район, Волонтер – Дед Мороз года
В России планируется введение учёта домашних животных
По словам депутата Госдумы Владимира Бурматова, в ближайшее время Министерство сельского хозяйства подготовит поправки в законопроект об обязательных маркировке и...
20.01.2022 145
Автор