Житель Ленобласти победил в конкурсе «Волонтер – Дед Мороз года»

Василий Бугров из Всеволожского района победил в конкурсе «Волонтер – Дед Мороз года» в том числе из-за благотворительности.
Перед Новым годом Василий Бугров собрал подарки для воспитанников домов-интернатов Ленинградской, Новгородской и Псковской областей, а также для Республики Карелия. Ему удалось исполнить мечты 700 детей.
Также Василий Бугров навестил маленьких жителей Всеволожска и поселка Толмачево Лужского района. Ездил с подарками в поселок Подберезье Новгородской области, в псковский город Пожеривицы и в карельский Олонце.
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20.01.2022 145