Суд присяжных решил судьбу двух приятелей, варивших наркотики в Ленобласти

Двое крайне подготовленных уроженцев Санкт-Петербурга получили 26 лет тюрьмы на двоих за производство особо крупной партии наркотиков.

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры по Ленобласти 21 января, двух молодых людей возрастом 25 и 23 года обвиняли в производстве мефедрона в особо крупном размере.

Для этого ныне осужденные в течение весны-лета 2020 года приобрели лабораторное оборудование и земельный участок за один миллион рублей в Волховском районе Ленобласти. В построенной бытовке они оборудовали нарколабораторию и за два месяца наварили более 7 килограмм наркотика.

Коллегия присяжных заседателей единодушно признала подсудимых виновными. Суд приговорил молодых людей к 15 и 11 годам колонии строгого режима.