Поисковики со всей России проведут масштабные раскопки воинских захоронений в Ленобласти

Специалисты с разных регионов страны готовятся к масштабной экспедиции «Ленинградский фронт» в Ленобласти. Раскопки начнутся в Тосненском районе на недавно обнаруженном противотанковом рву времен войны.

Об этом рассказали в пресс-службе Правительства Ленобласти в пятницу, 21 января. Как стало известно, поиски неучтенных воинских захоронений в поселке Тельмана начнутся 20 апреля. Поисковики продолжат исследовать противотанковый ров, обнаруженнный в этом году. Данному месту присвоили название «Ижорский рубеж».

Мы готовы к поисковой экспедиции, которая носит название «Ленинградский фронт». Она включена в план поисковых экспедиций, согласована с Министерством обороны Российской Федерации и вошла в число приоритетных.

Раскопки пройдут с 20 апреля по 10 мая. В них примут участие специалисты со всей страны.