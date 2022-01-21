Поисковики со всей России проведут масштабные раскопки воинских захоронений в Ленобласти

Специалисты с разных регионов страны готовятся к масштабной экспедиции «Ленинградский фронт» в Ленобласти. Раскопки начнутся в Тосненском районе на недавно обнаруженном противотанковом рву времен войны.
Об этом рассказали в пресс-службе Правительства Ленобласти в пятницу, 21 января. Как стало известно, поиски неучтенных воинских захоронений в поселке Тельмана начнутся 20 апреля. Поисковики продолжат исследовать противотанковый ров, обнаруженнный в этом году. Данному месту присвоили название «Ижорский рубеж».
Мы готовы к поисковой экспедиции, которая носит название «Ленинградский фронт». Она включена в план поисковых экспедиций, согласована с Министерством обороны Российской Федерации и вошла в число приоритетных.
Раскопки пройдут с 20 апреля по 10 мая. В них примут участие специалисты со всей страны.
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