Центробанк возобновит выдачу льготных кредитов МСП с 24 января

ЦБ России на три месяца продлил поддержку льготного кредитования. Это поможет бизнесу развиваться в период пандемии.

Банк России с 24 января до 31 марта 2022 года возобновил выдачу льготных кредитов для поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) из списка отраслей, наиболее уязвимых к пандемии. В прошлом году регулятор предупредил о кредитных пузырях.

Это решение принято для одобрения запросов бизнеса на получение льготных кредитов, которые не обработали конце 2021 года из-за высокой загрузки, пояснили в ЦБ РФ.

— Кроме того, эта мера окажет дополнительную поддержку субъектам МСП в случае дальнейшего ухудшения эпидемической ситуации, – уточняется в комментарии ЦБ.

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