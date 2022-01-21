Ленинградская область готовит шишки для проекта «Сохранение лесов»

За два месяца в лесничествах региона собрано порядка 600 кг шишек сосны и ели к новому лесокультурному сезону.

Как рассказали в ведомстве, сбор лесосеменного сырья ведется на лесосеменных плантациях Тихвинского и Гатчинского лесничеств. Сейчас на складах хранения находится более 3,8 тонн семян, в том числе порядка 300 кг с улучшенными наследственными свойствами, что позволяет вырастить необходимое количество сеянцев для выполнения показателей по лесовоспроизводству в рамках программ регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».

Как уже ранее писал ivbg.ru, Ленобласть станет первым регионом России, в котором лесной фонд будет восполняться из земель запаса. Сейчас в регионе их около 300 тысяч гектаров. На землях запаса будут проводиться процедуры лесовосстановления. На данный момент в Ленобласти на 111% выполнен весенний план по искусственному лесовосстановлению. Также Ленобласть вошла в топ-5 регионов по доходам от леса.