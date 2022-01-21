Новое здание культурного учреждения будет располагаться в районе дома, где когда-то революционер скрывался от преследований.

Фото: vbglenobl.ru Фото: vbglenobl.ru

Как указано на сайте администрации Выборгского района 21 января, проект строительства отдельного нового здания для музея в Выборге получил положительное заключение Леноблгосэкспертизы. Оно будет располагаться по адресу улица Рубежная, 14.