Новое здание культурного учреждения будет располагаться в районе дома, где когда-то революционер скрывался от преследований.
Фото: vbglenobl.ru
Фото: vbglenobl.ru
Как указано на сайте администрации Выборгского района 21 января, проект строительства отдельного нового здания для музея в Выборге получил положительное заключение Леноблгосэкспертизы. Оно будет располагаться по адресу улица Рубежная, 14.
Регламент зоны предусматривает сохранение объемно-пространственных, стилистических характеристик застройки, характерных для предместья Выборга «Таликкала» начала XX века, — отмечается в сообщении.