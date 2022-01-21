В Выборге построят отдельный корпус музея Ленина

Автор: Анастасия Щербакова
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Новое здание культурного учреждения будет располагаться в районе дома, где когда-то революционер скрывался от преследований. 

В Выборге построят отдельный корпус музея Ленина музей, Ленобласть, ленин, ВыборгФото: vbglenobl.ru
В Выборге построят отдельный корпус музея Ленина музей, Ленобласть, ленин, ВыборгФото: vbglenobl.ru

Как указано на сайте администрации Выборгского района 21 января, проект строительства отдельного нового здания для музея в Выборге получил положительное заключение Леноблгосэкспертизы. Оно будет располагаться по адресу улица Рубежная, 14.

Регламент зоны предусматривает сохранение объемно-пространственных, стилистических характеристик застройки, характерных для предместья Выборга «Таликкала» начала XX века, — отмечается в сообщении.
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