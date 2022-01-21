Авария в Кировском районе Ленобласти унесла жизнь человека

На 91-м километре трассы «Кола» в Кировском районе произошло лобовое столкновение грузовика и легковушки. В результате происшествия один человек погиб.

Об этом вечером, 21 января, ФКУ Упрдор «Северо-Запад». С 17:20 движение транспорта на федеральной трассе Р-21 осуществляется в реверсивном режиме в связи с аварией.

По предварительным данным, на 91-м километре трассы «Кола» произошло лобовое столкновение грузового и легкового транспортных средств. В результате ДТП погиб один человек, — отметили в ведомстве.

Обстоятельства трагедии устанавливают правоохранители. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», движение у деревни Горгала осложнено в оба направления.