В ООН уверены, что следующий штамм Covid-19 может быть хуже «омикрона»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предупредил мировую общественность, что очередная мутация коронавируса может стать еще опасней.

Мы должны перейти в режим чрезвычайной ситуации в битве с COVID-19. «Омикрон» — это еще одно предупреждение, — подчеркнул он на заседании Генассамблеи.

Также Гутерреш отметил, что вирус не должен быть использован «как прикрытие для подрыва прав человека, сокращения гражданских свобод и свободы прессы».

По мнению руководителя ООН, борьба с распространением коронавируса во всем мире должна оставаться приоритетной в повестке 2022 года.