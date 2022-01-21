Петербург в прошлом году приобрел 36 школ, детсадов и других социальных объектов

За 2021 году Смольный выкупил 36 социальных объектов, сообщает Комитет имущественных отношений города.
По данным ведомства, всего за прошедший год было издано 33 постановления правительства города о бюджетных инвестициях, в рамках которых с собственниками заключены государственные контракты на приобретение недвижимости.
В администрации Петербурга рассказали, что КИО ежегодно приобретает в собственность города социальные объекты недвижимости «в целях устойчивого развития города и обеспечения жителей необходимой социальной инфраструктурой».
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