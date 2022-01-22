Правительство России уходит на «удаленку»

Автор: Гузель Галимова
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Михаил Мишустин поручил перевести на «удаленку» максимум сотрудников органов власти, а совещания проводить в дистанционном формате, сообщается в Telegram-канале правительства России.

Распоряжение касается федеральных министерств и региональных ведомств, аппарата правительства и других организаций.

Поручение вступает в силу с 21 января.

Ранее Мишустин призвал работодателей по возможности перевести персонал на «удаленку».

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17.01.2022 342
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