Правительство России уходит на «удаленку»

Михаил Мишустин поручил перевести на «удаленку» максимум сотрудников органов власти, а совещания проводить в дистанционном формате, сообщается в Telegram-канале правительства России.
Распоряжение касается федеральных министерств и региональных ведомств, аппарата правительства и других организаций.
Поручение вступает в силу с 21 января.
Ранее Мишустин призвал работодателей по возможности перевести персонал на «удаленку».
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