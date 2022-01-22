Пожар в ангаре в Сельцо спалил тракторы и комбайны на 30 млн рублей

Пять тракторов и два комбайна сгорели во время крупного пожара в ангаре совхоза Сельцо в Волосовском районе Ленобласти. Ущерб оценили в 30 млн рублей.
Пожар случился вечером 20 января – горел одноэтажный кирпичный ангар ремонтной мастерской совхоза АО «Сельцо». Огонь распространился на 800 квадратных метров.
Пожар удалось локализовать лишь к четырем часам утра 21 января. Пострадавших нет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
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