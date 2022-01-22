В феврале в Приозерском районе пройдет Чемпионат России по ралли

В Приозерском районе Ленобласти началась активная подготовка к грядущей традиционной ралли-гонке — I этапу Кубка мира и I этапу Чемпионата России по ралли «Россия – Северный лес 2022».

Спортсменам предстоит преодолеть маршруты «Крутая Гора – Кировское»; «Бережок – СНТ «Центральное Раздолье» — Раздолье» и «Ромашки – Новая Деревня – Джатиево – Славянское – Красный Сокол – Лазурное – Озерское – Мельниково – Ромашки». Участие примут спортсмены из 12 стран мира.

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Гонки пройдут 12 и 13 февраля с 9:00 до 17:00. В это время дороги будут закрыты. Жителей и гостей Приозерского района просят воздержаться от поездок в эти дни, а также не оставлять без присмотра детей и не выпускать на дорогу домашних животных и скот.