Сергей Перминов разъяснил смыслы и практические аспекты муниципальной реформы

В ближайшее время Госдума будет рассматривать законопроект о реформе местного самоуправления.

Сенатор от Ленобласти, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Перминов в беседе с изданием Online47 разъяснил основные смыслы и практические аспекты нового законопроекта.

Один из вопросов, который волнует граждан: не будет ли теперь нужно ехать за тридевять земель, чтобы решить вопрос с местной властью, или не приведут ли перемены к утрате тех льгот, которые есть сейчас у сельских жителей. Перминов ответил, что на уровне регионов появятся проектные офисы, в круг задач которых войдут вопросы о создании карты трансформации субъекта.

«В круг задач, решение которых им будет необходимо решить входит и создание карты трансформации субъекта: где создается муниципальный округ, где создается городской округ, какие населенные пункты и муниципалитеты туда входят, каким образом сокращается количество муниципальных депутатов и так далее. А вторая наиважнейшая задача, которую надо на самом деле решать незамедлительно — это разъяснение жителям субъекта основных положений этого закона», объяснил Перминов.

Вам будет интересно Александр Дрозденко рассказал о целях муниципальной реформы Новая реформа позволит сократить чиновничий аппарат и увеличить эффективность муниципалитетов, заявил губернатор. Губернатор Александр Дрозденко дал интервью изданию ЛенТВ24, в котором... 13.04.2021 1567

Он также отметил, что закон о реформе местного самоуправления носит эпохальный характер — это серьезные изменения подходов к взаимодействию людей с властью на местах. И не стоит откладывать разъяснительную работу о проекте несмотря на то, что авторы законопроекта о реформе местного самоуправления предусмотрели отложенный период – до 2028 года

Отметим, законопроект о реформе местного самоуправления разработан в рамках планомерной работы по выстраиванию публичной власти в России, которая началась в 2020 году после принятия поправок в Конституцию России.