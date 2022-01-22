Минтранс предложил использовать ремни и наручники сдерживания авиадебоширов

Минтранс предложил использовать для задержания дебоширов в самолетах пластиковые наручники и нейлоновые ремни. После этого нарушителей спокойствия будут размещать в креслах у прохода или выхода.

Соответствующий проект постановления правительства размещен на портале проектов нормативных актов. В самом министерство отмечают, что необходимость в законопроекте возникла в связи с тем, как сильно участились случаи агрессивного поведения пассажиров — от словесных оскорблений до рукоприкладства.

Принимать решение о применении соответствующих средств сдерживания будет капитан судна в случае, если поведение дебошира создает угрозу безопасности судна.

«После завершения полета члены экипажа и работники службы авиационной безопасности передают нарушителя сотрудникам правоохранительных органов для снятия его с борта воздушного судна», — указали авторы инициативы.