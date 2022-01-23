В Верево появится детский сад на 220 мест

На момент подготовки публикации здание построено, фасад оштукатурен и покрашен. Объект планируют сдать осенью 2022 года.

Детский сад рассчитан на 220 мест и 11 групп детей в возрасте 1-7 лет.

«Это очень важный объект для Веревского поселения. Мы запустили в эксплуатацию новый многоквартирный жилой дом, потребность в детском саду высокая», – подчеркнула глава районной администрации Людмила Нещадим

Стоимость проекта – 296 миллионов рублей. Садик строят по программе «Современное образование Ленинградской области». Деньги выделены из областного и местного бюджетов.