Татьяна Тюрина: «У общества есть потребность в нравственном камертоне»

На площадке Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина прошли пятнадцатые Тихвинские Рождественские образовательные чтения на тему: «К 350-летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и религиозность».

Как рассказали в пресс-службе ЗакСобрания Ленобласти, чтения стали первым крупным мероприятием в череде всероссийских событий, посвященных знаменательному юбилею. В связи с антиковидными ограничениями они прошли в очно-заочном формате.

Открыл Чтения председатель отдела образования Тихвинской епархии, кандидат богословия протоиерей Евгений Горячев, который отметил, что проведение пятнадцатого форума является не просто цифрой, но «свидетельством успешной просветительской деятельности». В этом году традиция получила особый, привилегированный статус, так как проходит в Петербурге, в Президентской библиотеке.

Форматом видеоконференцсвязи воспользовался Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. По его словам, современное развитие государства невозможно без создания духовных скреп для этого развития, чему способствуют Тихвинские чтения.

Ежегодно это значимое мероприятие собирает священнослужителей, представителей органов власти, институтов гражданского общества. На этой уникальной площадке происходит содержательная дискуссия, на которой мы сообща обсуждаем вопросы духовного развития личности, страны, сохранения исторической памяти, ищем решение актуальных вопросов просвещения, воспитания подрастающего поколения.

От Законодательного собрания Ленинградской области в Чтениях приняли участие вице-спикер Татьяна Тюрина и депутат Ольга Ковальчук (обе — «Единая Россия»).

Татьяна Тюрина лично поприветствовала участников Тихвинских Рождественских образовательных чтений, отметила особую важность и масштабность мероприятия, поблагодарила организаторов.

«Прошлый год мы прожили под знаком празднования 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. Главная тема этого года — 350-летие со дня рождения первого российского императора Петра Первого, — подчеркнула вице-спикер. — Мы знаем, что нет практически ни одной стороны жизни, которая бы не реформировалась Петром I. Это система государственной власти, усиление армии, создание флота, реформа образования, письменности и многое другое. И хотя историки неоднозначно оценивают петровскую эпоху, нам тем более важно переосмысливать значение проведенных им реформ».

Выступающая выразила уверенность, что в ходе Чтений будут представлены многие важные факты, позволяющие и по-новому осмыслить исторические аспекты тех событий, и получить ответы на вопросы, которые волнуют общество и власть сегодня.

Одной из важнейших петровских реформ Татьяна Венедиктовна назвала реформу церковного управления.

По сути она изменила всю парадигму церковной жизни, не только в области иерархии, но и в отношении к Русской Церкви. Сегодня мы живем в мире с системой ценностей, производной не от нашего религиозного мировоззрения, а от секулярного (светского) мировоззрения, но у большой части нашего общества есть потребность в нравственном камертоне, в осознании высшего смысла существования, в работе на общее благо. И таким важным социальным институтом, который регулирует тонкую настройку внутреннего мира человека и общества, конечно, является церковь.

Говоря о важности развития диалога общества и власти, Татьяна Тюрина упомянула о традиции проведения Рождественских Парламентских встреч, которая есть в Совете Федерации и Государственной Думе, и предложила «добавить ноту» подобных обсуждений по актуальным вопросам в рамках Тихвинских чтений.

И.о. генерального директора ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина» Павел Терещенко указал на то, что тематика, которая год за годом поднимается на Тихвинских чтениях, «фактически соответствует профилю деятельности Президентской библиотеки, одна из главных задач которой — формирование и хранение материалов по теории и практике российской государственности».

В ходе Чтений прозвучали доклады и выступления, в завершение состоялся музыкальный концерт хоровой и симфонической музыки.