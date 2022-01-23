Житель Русско-Высоцкого «из ФСБ» задержан в Шереметьево после угроз пистолетом в ресторане

По информации ivbg.ru, 21 января возле аэропорта «Шереметьево» задержан 43-летний мужчина, зарегистрированный в селе Русско-Высоцкое Ломоносовского района. При себе у него был травматический пистолет «Гроза». При обыске дома найден травматический пистолет Макарова с актуальным разрешением на оружие.

Ныне задержанный 11 января приехал на автомобиле марки Maybach с охраной в ресторан «Кристалл» в Санкт-Петербурге. В какой-то момент он потребовал от официантов включить итальянскую музыку.

После отказа мужчина стал нецензурная ругаться и угрожать пистолетом. На замечания отвечал: «Отдыхает Лубянка». А затем попытался украсть цветочный горшок. По его словам, для Беглова. Мужчине вменяют хулиганство.